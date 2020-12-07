INCIDENTE A PARTINICO AUTO-GREGGE, È STRAGE DI PECORE

Strage di pecore ieri sera. Una quarantina di pecore sono rimaste coinvolte ieri sulla Ss113 tra Partinico e Alcamo nel corso di un grave incidente stradale. Due automobili hanno investito un gregge...

Strage di pecore ieri sera. Una quarantina di pecore sono rimaste coinvolte ieri sulla Ss113 tra Partinico e Alcamo nel corso di un grave incidente stradale. Due automobili hanno investito un gregge che in quel momento di trovava al centro della carreggiata.

Da quanto appreso, sembrerebbe che i conducenti dei mezzi (rimasti lievemente feriti) non si sarebbero accorti della presenza in strada degli animali per via di una sottile nebbia.

Sono arrivati sul luogo dell’incidente i carabinieri di Partinico, di Alcamo e la polizia stradale. A dare soccorso anche i vigili del fuoco di Partinico.

Lievemente feriti i passeggeri delle due auto. Una trentina le pecore morte e molte ferite. Complice il buio fitto e la pioggia, i due autisti non hanno visto le pecore che forse sono fuggite da un vicino allevamento.