95047

INCIDENTE A PARTINICO AUTO-GREGGE, È STRAGE DI PECORE

Strage di pecore ieri sera. Una quarantina di pecore sono rimaste coinvolte ieri  sulla Ss113 tra Partinico e Alcamo nel corso di un grave incidente stradale. Due automobili hanno investito un gregge...

A cura di Redazione Redazione
07 dicembre 2020 09:17
INCIDENTE A PARTINICO AUTO-GREGGE, È STRAGE DI PECORE -
Oltre 95047
Condividi

Strage di pecore ieri sera. Una quarantina di pecore sono rimaste coinvolte ieri  sulla Ss113 tra Partinico e Alcamo nel corso di un grave incidente stradale. Due automobili hanno investito un gregge che in quel momento di trovava al centro della carreggiata.

Da quanto appreso, sembrerebbe che i conducenti dei mezzi (rimasti lievemente feriti) non si sarebbero accorti della presenza in strada degli animali per via di una sottile nebbia.

Sono arrivati sul luogo dell’incidente i carabinieri di Partinico, di Alcamo e la polizia stradale. A dare soccorso anche i vigili del fuoco di Partinico.

Lievemente feriti i passeggeri delle due auto. Una trentina le pecore morte e molte ferite. Complice il buio fitto e la pioggia, i due autisti non hanno visto le pecore che forse sono fuggite da un vicino allevamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047