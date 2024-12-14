INCIDENTE A PATERNÒ: AUTO CONTRO MURETTO, FERITO IL CONDUCENTE

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri a Paternò, in via Giovanni Verga. Stando alle informazioni disponibili, si tratta di un incidente autonomo che ha coinvolto una Ford.Per c...

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri a Paternò, in via Giovanni Verga. Stando alle informazioni disponibili, si tratta di un incidente autonomo che ha coinvolto una Ford.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, prontamente intervenuta sul posto, il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo. L'auto è andata a sbattere violentemente contro un muretto che delimita la carreggiata.

L'impatto è stato particolarmente violento, provocando gravi danni al veicolo e il ferimento del conducente. Al momento, non si conoscono le sue condizioni precise né la prognosi.

L'incidente ha causato rallentamenti al traffico lungo la strada, poiché sono state necessarie operazioni di messa in sicurezza del tratto interessato e la successiva rimozione del veicolo danneggiato.

Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e determinare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.