INCIDENTE A PATERNÒ: AUTO FINISCE DI TRAVERSO, VEICOLO DANNEGGIATO MA CONDUCENTE ILLESO

PATERNO’ – A poche ore di distanza dal sinistro avvenuto a Belpasso, un altro incidente stradale si è verificato nel nostro comprensorio. Questa volta è successo a Paternò, intorno alle ore 14:30, lungo via Mongibello, dove una Jeep è rimasta coinvolta in un incidente autonomo.

Secondo le prime informazioni, il conducente del veicolo, mentre percorreva quel tratto di strada, avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Il veicolo ha effettuato un testa-coda, finendo la sua corsa di traverso e occupando completamente una corsia della carreggiata.

Per fortuna, nonostante la dinamica potenzialmente pericolosa, il conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche. Non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente. La Jeep ha invece subito danni ingenti alla carrozzeria e alla parte anteriore, segno evidente dell’impatto e della perdita di controllo.

Nel tratto interessato si sono registrati rallentamenti al traffico, con disagi per gli automobilisti.

L’episodio segue di poche ore quello avvenuto a Belpasso, alimentando preoccupazione tra i cittadini per la frequenza degli incidenti stradali in zona, specialmente in giornate caratterizzate da condizioni meteo avverse. Ancora una volta, si ricorda l’importanza di moderare la velocità e prestare massima attenzione durante la guida, soprattutto su fondi stradali bagnati.