INCIDENTE A PATERNÒ: AUTO IN FIAMME IN VIA MONCADA, CONDUCENTE IN SALVO

Oggi, 06 Aprile 2024 in via Moncada, a Paternò, una Fiat Punto ha preso fuoco mentre era in marcia, creando momenti di paura per il conducente.L’incidente è avvenuto non lontano dalla chiesa di Santa...

A cura di Redazione Redazione
06 aprile 2025 13:19
Oggi, 06 Aprile 2024 in via Moncada, a Paternò, una Fiat Punto ha preso fuoco mentre era in marcia, creando momenti di paura per il conducente.

L’incidente è avvenuto non lontano dalla chiesa di Santa Barbara. Fortunatamente, il conducente, accortosi immediatamente della situazione di pericolo, ha avuto la prontezza di fermare il veicolo e abbandonarlo in tempo, mettendosi in salvo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, che hanno prontamente domato le fiamme, evitando che l'incendio si estendesse a veicoli o strutture nelle vicinanze.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma per fortuna non sono stati registrati feriti.

La tempestività del conducente e l'efficace intervento dei Vigili del Fuoco hanno contribuito a evitare conseguenze più gravi.

