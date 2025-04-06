INCIDENTE A PATERNÒ: AUTO IN FIAMME IN VIA MONCADA, CONDUCENTE IN SALVO

Oggi, 06 Aprile 2024 in via Moncada, a Paternò, una Fiat Punto ha preso fuoco mentre era in marcia, creando momenti di paura per il conducente.L’incidente è avvenuto non lontano dalla chiesa di Santa...

A cura di Redazione 06 aprile 2025 13:19

