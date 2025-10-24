Incidente a Paternò: coinvolti uno scooter ed un auto al Corso Italia, centauro ferito

PATERNÒ – Incidente stradale nella mattinata di oggi, 24 ottobre 2025, intorno alle ore 10:40, in Corso Italia, nei pressi della rotonda del Liceo Scientifico.Per cause ancora in corso di accertamento...

PATERNÒ – Incidente stradale nella mattinata di oggi, 24 ottobre 2025, intorno alle ore 10:40, in Corso Italia, nei pressi della rotonda del Liceo Scientifico.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio è stato il centauro che, a seguito dell’impatto, è caduto rovinosamente a terra riportando ferite agli arti inferiori.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che, dopo le prime cure, ha trasferito il ferito in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure del caso.

La circolazione nel tratto interessato è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Si registrano forti rallentamenti e code nella zona.

Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.