Incidente a Paternò in via Bellia: scooterista ferito dopo scontro con auto

Paternò – Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 31 luglio 2025, intorno alle ore 12:15, nella centralissima via Emanuele Bellia, in prossimità dell’intersezione con via degli Studi, una zona particolarmente trafficata del centro cittadino.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, prontamente intervenuta sul posto per i rilievi del caso, si sono scontrati una Opel Corsa, condotta da un uomo di circa 60 anni, e uno scooter Piaggio Liberty guidato da un giovane.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che, dopo il violento impatto, è caduto rovinosamente a terra riportando ferite agli arti inferiori. Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito sul luogo dell’incidente prima di trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il conducente dell’autovettura è rimasto illeso. La circolazione veicolare ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi, con disagi per gli automobilisti in transito.

Gli agenti della Polizia Municipale stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.