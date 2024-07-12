INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA AUTO E MEZZO A DUE RUOTE IN VIALE DEI PLATANI
Paternò, 12 luglio 2024 – Pochi minuti fa, in viale dei Platani, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo a due ruote.
Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.
Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’impatto sia stato violento, causando la caduta rovinosa del centauro. La donna, a seguito dell'urto, è finito a terra riportando ferite che hanno richiesto l'intervento immediato dei soccorsi.
Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza, il cui personale ha prestato i primi soccorsi al motociclista ferito.
Dopo aver stabilizzato le sue condizioni, l’uomo sarà trasferito all’ospedale per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.
L'incidente ha causato rallentamenti nel tratto di viale dei Platani interessato dallo scontro, con il traffico che procede a rilento.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO