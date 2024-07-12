INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA AUTO E MEZZO A DUE RUOTE IN VIALE DEI PLATANI

Paternò, 12 luglio 2024 – Pochi minuti fa, in viale dei Platani, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo a due ruote.Le cause del sinistro sono ancora in fase di accer...

A cura di Redazione 12 luglio 2024 08:59

Condividi