95047

INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA AUTO E MEZZO A DUE RUOTE IN VIALE DEI PLATANI

Paternò, 12 luglio 2024 – Pochi minuti fa, in viale dei Platani, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo a due ruote.Le cause del sinistro sono ancora in fase di accer...

A cura di Redazione Redazione
12 luglio 2024 08:59
INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA AUTO E MEZZO A DUE RUOTE IN VIALE DEI PLATANI -
News
Condividi

Paternò, 12 luglio 2024 – Pochi minuti fa, in viale dei Platani, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo a due ruote.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’impatto sia stato violento, causando la caduta rovinosa del centauro. La donna, a seguito dell'urto, è finito a terra riportando ferite che hanno richiesto l'intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza, il cui personale ha prestato i primi soccorsi al motociclista ferito.

Dopo aver stabilizzato le sue condizioni, l’uomo sarà trasferito all’ospedale per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

L'incidente ha causato rallentamenti nel tratto di viale dei Platani interessato dallo scontro, con il traffico che procede a rilento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047