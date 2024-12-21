INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA FUGGE DOPO L'IMPATTO, UN FERITO

Paternò – Un violento incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 21 dicembre 2024, intorno alle ore 18:30, in via Circumvallazione, nei pressi dell’incrocio con via Arena. Per cause ancora in f...

Paternò – Un violento incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 21 dicembre 2024, intorno alle ore 18:30, in via Circumvallazione, nei pressi dell’incrocio con via Arena.

Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro particolarmente violento, con una delle auto che, stando alle prime informazioni, si sarebbe data alla fuga subito dopo l'impatto.

Ad avere la peggio una Ford Fiesta che ha causa del violento impatto ha terminato la sua corsa contro un ponteggio dopo la collisione ed in senso di marcia inverso.

L’uomo alla guida è rimasto intrappolato nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per liberarlo.

Una volta estratto dal veicolo, il conducente è stato affidato ai soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto per prestare le cure necessarie.

Al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo né la prognosi, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare il veicolo in fuga.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza dell’area e per agevolare le indagini. Si consiglia agli automobilisti di percorrere vie alternative.

Aggiornamenti sulla vicenda saranno forniti nelle prossime ore.