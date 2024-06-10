INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE IN VIA FALLICA
Paternò, 10 giugno 2024 - Intorno alle ore 19 di oggi si è verificato un incidente stradale all'incrocio tra Via Fallica e Via Marconi.
Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, due autovetture si sono scontrate violentemente.
Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare le prime cure alle persone coinvolte nel sinistro.
Al momento, non sono ancora note la gravità delle ferite riportate dai passeggeri delle due vetture.
L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico locale, con il tratto interessato bloccato a causa dei veicoli coinvolti nello scontro.
Aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulla riapertura della strada seguiranno non appena disponibili.