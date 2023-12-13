INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA FIAT 600 E SCOOTER HONDA SH, 16ENNE FERITO

Nel pomeriggio di oggi, 13 Dicembre 2023 un incidente stradale si è verificato tra le vie Coniglio e Monfalcone, a Paternò. La collisione ha coinvolto due veicoli: una Fiat 600 guidata da un uomo di 5...

Nel pomeriggio di oggi, 13 Dicembre 2023 un incidente stradale si è verificato tra le vie Coniglio e Monfalcone, a Paternò. La collisione ha coinvolto due veicoli: una Fiat 600 guidata da un uomo di 52 anni e uno scooter 125 Honda SH condotto da un giovane di 16 anni.

Al momento, la dinamica dell'incidente non è chiara e le autorità stanno conducendo indagini per comprendere meglio gli eventi che hanno portato allo scontro tra i due veicoli. L'impatto ha causato la caduta del conducente dello scooter, il quale è stato prontamente soccorso.

Il giovane di 16 anni è stato trasportato al Pronto Soccorso attraverso un'ambulanza del servizio sanitario 118 per ulteriori accertamenti e cure mediche. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate durante la caduta, le sue condizioni non sembrano essere gravi al momento.

Il conducente della Fiat 600, un uomo di 52 anni, è risultato illeso nell'incidente.

L'autorità sono intervenuti per eseguire i rilievi necessari sul luogo dell'incidente, cercando di stabilire le cause e le responsabilità.