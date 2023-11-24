INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA FURGONE E AUTOVETTURA AL BIVIO DELLE 4 STRADE
Nella giornata odierna, 24 novembre 2023, si è verificato un ennesimo incidente a Paternò, precisamente nell'incrocio tra la SP 77 e la SP 15, noto come il "Bivio delle 4 Strade".Un furgone ed una vol...
Nella giornata odierna, 24 novembre 2023, si è verificato un ennesimo incidente a Paternò, precisamente nell'incrocio tra la SP 77 e la SP 15, noto come il "Bivio delle 4 Strade".
Un furgone ed una volkswagen golf sono entrati in collisione per cause al momento non identificate.
L'impatto è stato così violento che il furgone ha terminato la sua corsa ai bordi della carreggiata.
Fortunatamente, sembra che non ci siano gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti, ma il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i necessari rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.