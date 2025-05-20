Incidente a Paternò, scontro tra scooter e auto su Corso Italia: ferito un giovane

PATERNO’ – Paura nella serata di oggi, martedì 20 maggio 2025, a Paternò, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un’autovettura.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19...

PATERNO’ – Paura nella serata di oggi, martedì 20 maggio 2025, a Paternò, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un’autovettura.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19:30 lungo Corso Italia, una delle arterie principali della città, nei pressi di un distributore di carburante.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un giovane a bordo di un mezzo a due ruote, che ha avuto la peggio dopo lo scontro con l’auto. Il ragazzo è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando ferite che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza del 118, allertata da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, prima di procedere al trasferimento del ferito presso il pronto soccorso per ulteriori accertamenti clinici.

Le sue condizioni non sono attualmente note.

L’episodio ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla viabilità. Il traffico su Corso Italia sta subendo forti rallentamenti, con code e disagi per gli automobilisti in transito nell’orario di punta serale.