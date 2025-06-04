INCIDENTE A PATERNÒ: SCONTRO TRA SCOOTER E DUE AUTO SUL CORSO ITALIA, FERITO UN GIOVANE

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, intorno alle ore 21, a Paternò. Il sinistro è avvenuto lungo corso Italia, nei pressi dello svincolo con la superstrada 284.Secondo le prime...

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, intorno alle ore 21, a Paternò. Il sinistro è avvenuto lungo corso Italia, nei pressi dello svincolo con la superstrada 284.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie e da confermare, sarebbero stati coinvolti due scooter e due autovetture.

Ad avere la peggio è stato un giovane alla guida del mezzo a due ruote, che a seguito dell’impatto è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118: il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale di Biancavilla.

Al momento non si conoscono le sue condizioni né la prognosi.

I carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il tratto interessato ha subito forti rallentamenti alla circolazione.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.