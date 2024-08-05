INCIDENTE A PATERNÒ: VIOLENTO SCONTRO FRONTALE TRA FURGONE E CAMION
Paternò, 5 agosto 2024 - Questa mattina, nella zona di San Marco, tra la SP139 e la SP137i, si è verificato un violento scontro frontale che ha coinvolto un furgone e un camion.
Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle autorità.
Secondo le prime informazioni, fortunatamente, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte nel sinistro.
Tuttavia, l'incidente sta provocando significativi disagi alla circolazione stradale. I veicoli, infatti, sono rimasti fermi al centro della carreggiata, ostacolando il passaggio degli altri automobilisti.
Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Paternò per effettuare gli accertamenti necessari e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.