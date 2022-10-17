INCIDENTE A PEDARA, SI RIBALTA UNA MINICAR
Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 17 Ottobre 2022 a Pedara.
Ad essere coinvolta una mini car con alla guida un ragazzo che per cause ancora non note mentre percorreva la via Etnea, è andato a sbattere violentemente contro il muro che delimita carreggiata ribaltandosi.
Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il malcapitato dalle lamiere e mettere in sicurezza il mezzo.
Prontamente intervenuti i sanitari del 118 per dare le prime cure è stato trasportato all' ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.
Per fortuna le sue condizioni pare non siano gravi.
Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione del traffico la polizia Locale
IN AGGIORNAMENTO