INCIDENTE A PEDARA, SI RIBALTA UNA MINICAR

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 17 Ottobre 2022 a Pedara.

17 ottobre 2022 19:26
News
Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 17 Ottobre 2022 a Pedara.

Ad essere coinvolta una mini car con alla guida un ragazzo che per cause ancora non note mentre percorreva la via Etnea, è andato a sbattere violentemente  contro il muro che  delimita carreggiata ribaltandosi.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il malcapitato dalle lamiere e mettere in sicurezza il mezzo.

Prontamente intervenuti i sanitari del 118 per dare le prime cure è stato trasportato all' ospedale  Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Per fortuna le sue condizioni pare non siano gravi.

Per tutti i rilievi del sinistro e la  gestione del traffico la polizia Locale

IN AGGIORNAMENTO

 

 

