INCIDENTE A PIANO TAVOLA, AUTO SI CAPOVOLGE - DUE FERITI

21 marzo 2019 22:36
INCIDENTE A PIANO TAVOLA, AUTO SI CAPOVOLGE - DUE FERITI -
***FLASH ***

Incidente pochi minuti fa, intorno le ore 22 in via Mongibello, nei pressi della rotonda della zona industriale.

Una Nissan Micra, per cause ancora da chiarire,  ha finito la sua corsa al centro della carreggiata ribaltandosi.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Servizio 118 con due ambulanze.

Un ragazzo ed una ragazza sono stati soccorsi sul posto, e trasferiti lui  al Garibaldi e lei al policlinico di Catania.

￼Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.

Per i rilievi del caso, sono intervenuti in loco i Carabinieri di Nicolosi adesso impegnati nella ricostruzione di quanto possa essere accaduto.

IN AGGIORNAMENTO

