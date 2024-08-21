INCIDENTE A ROMA: MORTA FRANCESCA DI RUBERTO, EX RAGAZZA DI «NON È LA RAI»
È Francesca Di Ruberto, ex ragazza di "Non è la Rai", la 44enne morta nell'incidente stradale di ieri a Roma in via Trionfale.
L'autovettura su cui viaggiava si è scontrata con un camion dell'Ama intorno alle 5.44 del mattino.
A bordo dell'auto, oltre alla donna era presente anche un passeggero che è stato trasportato in ospedale dal 118 in gravissime condizioni.
Francesca Di Ruberto, che lascia due bambine, dopo l'impatto è morta sul colpo.
Molti i messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook. "Amica e mamma fantastica.. raramente ho conosciuto una persona con un cuore dolce e buono come il tuo… sempre pronta ad ascoltare, consigliare ed aiutare come meglio potevi.
La vita non è mai stata morbida con te ma tu l'hai sempre presa a destri in faccia! Eri una guerriera dagli occhi azzurri dolcissimi", scrive un'amica.