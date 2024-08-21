95047

INCIDENTE A ROMA: MORTA FRANCESCA DI RUBERTO, EX RAGAZZA DI «NON È LA RAI»

È Francesca Di Ruberto, ex ragazza di "Non è la Rai", la 44enne morta nell'incidente stradale di ieri a Roma in via Trionfale.L'autovettura su cui viaggiava si è scontrata con un camion dell'Ama intor...

A cura di Redazione Redazione
21 agosto 2024 11:51
INCIDENTE A ROMA: MORTA FRANCESCA DI RUBERTO, EX RAGAZZA DI «NON È LA RAI» -
News
Condividi

È Francesca Di Ruberto, ex ragazza di "Non è la Rai", la 44enne morta nell'incidente stradale di ieri a Roma in via Trionfale.

L'autovettura su cui viaggiava si è scontrata con un camion dell'Ama intorno alle 5.44 del mattino.

A bordo dell'auto, oltre alla donna era presente anche un passeggero che è stato trasportato in ospedale dal 118 in gravissime condizioni.

Francesca Di Ruberto, che lascia due bambine, dopo l'impatto è morta sul colpo.

Molti i messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook. "Amica e mamma fantastica.. raramente ho conosciuto una persona con un cuore dolce e buono come il tuo… sempre pronta ad ascoltare, consigliare ed aiutare come meglio potevi.

La vita non è mai stata morbida con te ma tu l'hai sempre presa a destri in faccia! Eri una guerriera dagli occhi azzurri dolcissimi", scrive un'amica.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047