INCIDENTE A ROMA: MORTA FRANCESCA DI RUBERTO, EX RAGAZZA DI «NON È LA RAI»

È Francesca Di Ruberto, ex ragazza di "Non è la Rai", la 44enne morta nell'incidente stradale di ieri a Roma in via Trionfale.L'autovettura su cui viaggiava si è scontrata con un camion dell'Ama intor...

A cura di Redazione 21 agosto 2024 11:51

Condividi