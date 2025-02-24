INCIDENTE A SAN GIOVANNI LA PUNTA: AUTO CONTRO UN MURO NELLA NOTTE

San Giovanni la Punta (CT) - Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in via SS Crocifisso, intorno alle ore 02:00. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Ford F...

San Giovanni la Punta (CT) - Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in via SS Crocifisso, intorno alle ore 02:00. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Ford Fiesta ha perso il controllo del veicolo, andando prima a schiantarsi contro un muro e successivamente impattando contro un'auto parcheggiata.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente, il quale è rimasto ferito nell’impatto. Dopo i primi soccorsi sul posto, l'uomo è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito per determinare la dinamica esatta dell'incidente. Non sono ancora note le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

Le autorità raccomandano prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne, per evitare situazioni di pericolo sulle strade.