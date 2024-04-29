95047

INCIDENTE A SAN GIOVANNI LA PUNTA: AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN ALBERO, CONDUCENTE FERITA

Questa mattina, 29 aprile 2024 intorno alle 8, si è verificato un incidente a San Giovanni la Punta, lungo la strada che porta a Viagrande, dove una vettura Peugeot ha impattato violentemente contro u...

A cura di Redazione Redazione
29 aprile 2024 21:29
INCIDENTE A SAN GIOVANNI LA PUNTA: AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN ALBERO, CONDUCENTE FERITA -
Dintorni
Condividi

Questa mattina, 29 aprile 2024 intorno alle 8, si è verificato un incidente a San Giovanni la Punta, lungo la strada che porta a Viagrande, dove una vettura Peugeot ha impattato violentemente contro un albero.

La conducente del veicolo è rimasta ferita nell'incidente ed è stata prontamente trasportata all'Ospedale Cannizzaro per ricevere le cure necessarie.

Le autorità competenti, inclusi i Carabinieri, sono intervenute immediatamente sulla scena per gestire la situazione.

La strada è stata chiusa al traffico da Viagrande in direzione di San Giovanni la Punta, al fine di consentire le operazioni di soccorso e di indagine.

Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla gravità delle ferite riportate dalla conducente o sulle cause precise dell'incidente.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047