INCIDENTE A SANTA MARIA DI LICODIA: CENTAURO FERITO IN UNO SCONTRO TRA AUTO E MOTO

Nella mattinata di oggi, 7 febbraio 2024, si è verificato un grave incidente all'ingresso di Santa Maria di Licodia, precisamente tra Contrada Cicero e Via Vittorio Emanuele. Secondo le prime informaz...

Nella mattinata di oggi, 7 febbraio 2024, si è verificato un grave incidente all'ingresso di Santa Maria di Licodia, precisamente tra Contrada Cicero e Via Vittorio Emanuele. Secondo le prime informazioni, si è trattato di uno scontro tra un'auto e un mezzo a due ruote, con il centauro che ha riportato le conseguenze più gravi.

Il conducente della moto è caduto rovinosamente a terra nell'impatto. Sul luogo dell'incidente è intervenuta prontamente un'ambulanza del servizio sanitario 118 per fornire i primi soccorsi al ferito.

Nel presente aggiornamento, non sono ancora disponibili dettagli sulla gravità delle ferite riportate dal centauro. Gli operatori sanitari stanno attualmente impegnandosi nella valutazione delle condizioni del ferito e nella stabilizzazione delle sue condizioni.

Le autorità locali e gli inquirenti sono probabilmente al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per determinare le eventuali responsabilità delle parti coinvolte.