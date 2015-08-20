Incidente a Tre Fontane: ferito un centauro

Il giovane ha perso il controllo del mezzo all’imbocco di una curva: ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale Cannizzaro

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di martedì. Protagonista, suo malgrado, un giovane che in sella al suo ciclomotore all'imbocco di una curva della strada che porta verso contrada Tre Fontane avrebbe perso all'improvviso il controllo del mezzo. Lo schianto contro il guard-rail è stato inevitabile. Da lì, la corsa verso l'ospedale catanese del Cannizzaro con il successivo intervento chirurgico per ridurre le fratture rimediate nell'incidente. Sul posto, il personale del 118 e gli agenti della polizia municipale di Paternò.