INCIDENTE A VALVERDE: SCONTRO TRA DUE AUTO, DUE FERITI

Valverde (CT) – Questa mattina si è verificato un incidente stradale in via Bellini, nel comune di Valverde. A scontrarsi sono state una Fiat Bravo e una Fiat Grande Punto, causando disagi alla circolazione e l'intervento immediato dei soccorsi.

Nell'impatto sono rimaste ferite due persone: un uomo che viaggiava a bordo della Fiat Grande Punto e la donna alla guida della Fiat Bravo.

Entrambi, dopo le prime cure sul posto da parte del personale sanitario, sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti e cure, ma le loro condizioni non sembrerebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gestire la viabilità e avviare i rilievi del caso, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito rallentamenti, con deviazioni temporanee per permettere il corretto svolgimento delle operazioni.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, con l'intervento di mezzi specializzati per la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia del manto stradale.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude che possano aver contribuito fattori come la velocità elevata o una mancata precedenza.

Ulteriori aggiornamenti potrebbero emergere nelle prossime ore con la conclusione dei rilievi.