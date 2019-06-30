INCIDENTE A VENEZIA, BARCHINO URTA UNA BRICCOLA: MUORE UNA BAMBINA DI 12 ANNI
Una bambina di dodici anni è morta per le ferite riportate in un incidente nautico avvenuto nel pomeriggio nella laguna di Venezia.
La vittima si trovava con altre tre persone a bordo di un barchino, che secondo le prime informazioni ha urtato una briccola.
A causa della violenza dell'urto la ragazzina è stata proiettata fuori bordo, ed è morta durante il trasporto all'Ospedale.
L'incidente si è verificato intorno alle ore 17.30 nella zona nord della Laguna, nei pressi di Punta Sabbioni.
Oltre alle gravissime lesioni per l'urto, la ragazzina ha subito un arresto cardiocircolatorio.
Gli operatori del 118 l'hanno sottoposta a massaggio cardiaco e quindi l'hanno subito portata d'urgenza all'Ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, purtroppo inutilmente.
Gli altri occupanti della barca non hanno riportato ferite gravi, ma il padre della dodicenne è stato ricoverato in ospedale in forte stato di choc.