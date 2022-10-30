INCIDENTE AD ACI CATENA: MUORE UN 19ENNE

Incidente mortale questa mattina, 30 Ottobre 2022 intorno alle 7. ad Aci Catena, nella zona dell’Eremo di Sant’Anna. La vittima un giovanissimo, Mario Filetti, 19 anni, che si trovata col suo scoote...

Incidente mortale questa mattina, 30 Ottobre 2022 intorno alle 7. ad Aci Catena, nella zona dell’Eremo di Sant’Anna.

La vittima un giovanissimo, Mario Filetti, 19 anni, che si trovata col suo scooter insieme ad un amico. Il decesso all’ospedale Policlinico di Catania, mentre il suo amico si trova al “Cannizzaro”.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Aci Catena e i carabinieri di Acireale per i dovuti rilievi . Le indagini sono in corso. La dinamica non è chiara: rilievi per capire se è coinvolto un secondo mezzo o se l’incidente è stato autonomo.