INCIDENTE AD ACIREALE: AUTO SI RIBALTA DOPO LO SCONTRO CON UN FURGONE, NESSUN FERITO GRAVE
Acireale, 11 luglio 2025 – Spettacolare incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi ad Acireale, nei pressi dell’ospedale, all’incrocio tra via Sclafani e via Caronia. Coinvolti nello scontro un furgone appartenente a una ditta di spedizioni e una Lancia, che dopo l’impatto si è ribaltata sulla carreggiata.
L’allarme è scattato intorno alle ore 15:00.
Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale di Acireale e i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni degli occupanti dei veicoli.
Fortunatamente, nonostante la dinamica impressionante dell’incidente e il ribaltamento dell’auto, non si registrano feriti gravi.
La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Le autorità stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
L’incidente ha suscitato grande curiosità tra i passanti e residenti, ma grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine la situazione è rapidamente tornata sotto controllo.