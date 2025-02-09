INCIDENTE AD ACIREALE: MINORENNE POSITIVO AI CANNABINOIDI ALLA GUIDA DI UN MEZZO RUBATO

La Polizia di Stato ha denunciato un minorenne di Acireale per ricettazione di uno scooter, dopo che il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale fra via Vittorio Emanuele II e via Gangi,...

La Polizia di Stato ha denunciato un minorenne di Acireale per ricettazione di uno scooter, dopo che il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale fra via Vittorio Emanuele II e via Gangi, nel centro cittadino.

Il fatto risale ad alcuni giorni fa, quando il minore, sprovvisto di patente, ha perso il controllo dello scooter dopo un impatto contro un’auto il cui conducente ha omesso di fermarsi allo “stop”.

In quell’occasione, il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ambulanza in Ospedale avendo riportato importanti lesioni ad una gamba.

Gli agenti del Commissariato acese hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e hanno avuto modo di accertare come lo scooter in uso al giovane fosse provento di un furto.

Dagli approfondimenti investigativi, sono emersi ulteriori elementi relativi alla positività ai cannabinoidi del giovane al momento dell’incidente, così come hanno confermato gli esami tossicologici compiuti, come da prassi, nel caso di incidente con feriti.

Pertanto, sebbene il minorenne avesse ragione nelle fasi dell’incidente, lo stesso è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente e denunciato all’Autorità Giudiziaria sia per il reato di ricettazione sia per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti. Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un’ulteriore segnalazione alla Procura dei Minori per guida in stato di alterazione psicofisica, come previsto dal Codice della Strada.

Il mezzo a due ruote è stato riconsegnato al legittimo proprietario.