INCIDENTE ALL' INGRESSO DI PATERNÒ, AUTO CONTRO IL GUARD RAIL

Un Incidente, secondo le primissime informazioni, autonomo è accaduto, intorno alle ore 13.00, all'ingresso dello svincolo Paternò nei pressi del palazzo di ferro.Una Citroen c3, per cause sconosciute...

A cura di Redazione Redazione
06 gennaio 2019 14:46
News
Un Incidente, secondo le primissime informazioni, autonomo è accaduto, intorno alle ore 13.00, all'ingresso dello svincolo Paternò nei pressi del palazzo di ferro.
Una Citroen c3, per cause sconosciute ha urtato il guard rail centrale, fermando la sua corsa al centro della carreggiata.
Sul posto ambulanza del 118 e vigili del fuoco.
Al momento svincolo chiuso e traffico deviato.

In aggiornamento

 

