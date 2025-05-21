Incidente alla rotonda di Tre Fontane a Paternò: coinvolta una Peugeot, danni ingenti

Paternò, 21 maggio 2025 – Un incidente stradale si è verificato questa mattina presso la rotonda di Tre Fontane, nei pressi del centro di raccolta rifiuti cittadino.Le informazioni attualmente disponi...

Paternò, 21 maggio 2025 – Un incidente stradale si è verificato questa mattina presso la rotonda di Tre Fontane, nei pressi del centro di raccolta rifiuti cittadino.

Le informazioni attualmente disponibili sono ancora frammentarie, ma secondo quanto appreso, il sinistro ha coinvolto una Peugeot 307, che ha riportato danni ingenti.

Al momento non è chiaro se si tratti di un incidente autonomo.

La vettura ha subito il quasi completo distacco della ruota anteriore sinistra, segno di un impatto particolarmente violento.

Fortunatamente, il conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il traffico nella zona ha subito solo lievi rallentamenti, permettendo comunque la normale circolazione nelle aree limitrofe.