INCIDENTE ALL’ALBA A TREMESTIERI ETNEO: AUTO ABBATTE DUE PALI IN VIA ETNEA, FERITO CODNUCENTE

Mattinata movimentata a Tremestieri Etneo a causa di un incidente autonomo avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Etnea. Un uomo di 48 anni, residente in zona, ha perso il controllo della sua Jeep Renegade per cause ancora in fase di accertamento, finendo la sua corsa contro un palo dell'Enel in cemento armato e un palo della pubblica illuminazione.

L'impatto è stato così violento da far crollare entrambi i pali al suolo, mentre il veicolo ha riportato danni ingenti, risultando praticamente distrutto. Subito dopo l'incidente, sono stati allertati i soccorsi: il personale del 118 è giunto rapidamente sul posto per prestare assistenza al conducente, che è stato trasportato al Policlinico. Al momento, non si conoscono le sue condizioni di salute.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento "Catania Nord" per mettere in sicurezza l'auto e l'area circostante, dove si trovavano i pali abbattuti.

I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.

A seguito dell'incidente, la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e ripristino. Presenti anche i tecnici dell'Enel e della ditta responsabile della pubblica illuminazione, impegnati nella messa in sicurezza dell'impianto elettrico e nel ripristino della viabilità.