Incidente all'altezza di Etnapolis: tre feriti

E' accaduto ieri sera sotto il cavalcavia della 121

95047.it Lo scontro è avvenuto nella tarda serata di ieri, tra una Ford Focus alla cui guida vi era una donna di nazionalità romena di 35 anni ed uno scooter Liberty con a bordo un 17enne ed una 18enne di Catania. Teatro dell’incidente la strada che dal cavalcavia porta direttamente alla Statale 121 (in contrada Rinaudo): in coincidenza della rotonda del centro commerciale Etnapolis. I due mezzi si sono scontrati frontalmente con i due giovani che sono stati sbalzati direttamente sul cofano e sul parabrezza della vettura e con lo scooter che è stato scaraventato parecchi metri più in là. Tutti e tre i protagonisti dell’incidente hanno riportato diverse, seppur lievi. Sul posto, due ambulanze del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Paternò.

La 18enne è stata trasportata all’ospedale Garibaldi mentre il 17enne e la 35enne sono finiti al nosocomio Santissimo Salvatore di Paternò.