Incidente alle "4 Strade": ferito un 23enne paternese

Il giovane è stato condotto al Santissimo Salvatore ed ha riportato un violento trauma cranico (foto repertorio)

95047.it FLASH:

Incidente attorno alle 17 di oggi all'incrocio tra le Strade Provinciali 77 e 15: siamo nel territorio delle cosiddette "4 strade". A scontrarsi sono stati due furgoni: un Wolskwagen Transporter ed un Fiat Doblò. Ad avere la peggio, è stato l'occupante di quest'ultimo mezzo: si tratta di un 23enne paternese che è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Ricoverato in ospedale, i medici gli hanno diagnosticato un violento trauma cranico.

Sul posto, per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Paternò.