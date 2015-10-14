Incidente alle "4 strade": investito un 47enne

L'uomo è stato ricoverato al "Santissimo Salvatore

AGGIORNAMENTO: L'uomo investito è stato trasferito al Cannizzaro di Catania.

Incidente nella cosiddetta zona "Quattro strade", proprio di fronte l'azienda Biochimical. Un 47enne di Paternò, mentre stava attraversando la strada per raggiungere la sua vettura parcheggiata dall'altra parte della carreggiata, è stato investito e preso in pieno da un'automobile. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che lo ha immediatamente condotto al "Santissimo Salvatore". L'uomo avrebbe perso i sensi dopo l'impatto rimanendo per qualche minuto, inerme, al suolo: le sue condizioni appaiono gravi. Sul posto per i rilievi del caso, i carabinieri della Compagnia di Paternò.