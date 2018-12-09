95047

INCIDENTE ALL'INGRESSO DI PATERNÒ, TRA I FERITI UN BAMBINO

A cura di Redazione Redazione
09 dicembre 2018 19:21
Ennesimo incidente di giornata.
Incidente accaduto pochi minuti fa, nei pressi dello svincolo di Paternò in direzione Adrano
Ad essere coinvolte 5 autovetture.
Tra i feriti, la mamma ed un bimbo di 5 anni, prontamente soccorsi e portati all'ospedale di Biancavilla.
Sul posto i soccorsi

Traffico congestionato in direzione Adrano

 

