INCIDENTE ALL'INGRESSO DI PATERNÒ, TRA I FERITI UN BAMBINO
A cura di Redazione
09 dicembre 2018 19:21
Ennesimo incidente di giornata.
Incidente accaduto pochi minuti fa, nei pressi dello svincolo di Paternò in direzione Adrano
Ad essere coinvolte 5 autovetture.
Tra i feriti, la mamma ed un bimbo di 5 anni, prontamente soccorsi e portati all'ospedale di Biancavilla.
Sul posto i soccorsi
Traffico congestionato in direzione Adrano