FLASHIncidente stradale intorno alle ore 10.00 di oggi 03 Luglio sulla superstrada ss121.La dinamica del sinistro è ancora da chiarireL’auto, una Ford Fiesta con a bordo due persone stava procedendo...

FLASH

Incidente stradale intorno alle ore 10.00 di oggi 03 Luglio sulla superstrada ss121.

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire

L’auto, una Ford Fiesta con a bordo due persone stava procedendo in direzione Paternò, un paio di centinaia di metri prima dello svincolo Palazzolo, quando apparentemente senza il coinvolgimento di altri veicoli, ha impattato violentemente sul guard rail, tanto da far esplodere gli airbag all'autovettura.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per dare i primi soccorsi per fortuna secondo le nostre informazioni nessun ferito grave e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Nel tratto interessato dal sinistro si segnalano rallentamenti.

INCIDENTE: AUTO CONTRO GUARDRAIL SULLA SS121

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO