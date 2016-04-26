Incidente autonomo all'uscita di Paternò

E' accaduto lungo la Statale 121

95047.it L’auto, un’Alfa con a bordo tre persone (tutte di Paternò), ha improvvisamente sbandato andando a rimbalzare tra i due spartitraffico della Statale. L’incidente è stato autonomo anche se, qualche testimone, avrebbe raccontato che sarebbe stato causato da un’altra auto che avrebbe tagliato la strada all’Alfa. Sul posto, anche i vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò intervenuti per liberare gli occupanti dell’auto (condotti poi in ospedale) che erano rimasti intrappolati tra le lamiere.