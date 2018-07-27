INCIDENTE AUTONOMO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO
INCIDENTE AUTONOMO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO
A cura di Redazione
27 luglio 2018 19:42
Incidente autonomo si è verificato intorno alle ore 18 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Paternò.
L’impatto è stato autonomo, un autovettura è andata a sbattere contro il guardrail per fortuna senza gravi conseguenze
Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha regolato il traffico, si registrano lunghissime code in direazione Paternò
Ecco le foto:
