Incidente autonomo sulla 121
Una donna è rimasta incastrata nella propria auto: liberata dai Vigili del Fuoco
A cura di Anthony Distefano
04 gennaio 2015 00:21
95047.it Incidente autonomo nella tarda serata lungo la Statale 121 in direzione Catania all'altezza dello svincolo per Valcorrente. Una Ford Ka cabrio guidata da una 35enne di San Pietro Clarenza è andata a battere violentemente contro il guardrail della superstrada. La donna è rimasta incastrata all'interno dell'auto per questo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno, alla fine, liberato la donna che fortunatamente non ha riportato gravi ferite.
Sul posto, anche i carabinieri e un'ambulanza del 118.