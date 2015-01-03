Incidente autonomo sulla 121

Una donna è rimasta incastrata nella propria auto: liberata dai Vigili del Fuoco

95047.it Incidente autonomo nella tarda serata lungo la Statale 121 in direzione Catania all'altezza dello svincolo per Valcorrente. Una Ford Ka cabrio guidata da una 35enne di San Pietro Clarenza è andata a battere violentemente contro il guardrail della superstrada. La donna è rimasta incastrata all'interno dell'auto per questo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno, alla fine, liberato la donna che fortunatamente non ha riportato gravi ferite.

Sul posto, anche i carabinieri e un'ambulanza del 118.