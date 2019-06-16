95047

INCIDENTE AUTONOMO SULLA SS121, AUTO CONTRO GUARD RAIL

Incidente stradale autonomo intorno alle ore 14, sulla ss121 tra lo svincolo di Motta Sant’Anastasia e lo svincolo Misterbianco in direzione Catania.Una Fiat Panda guidata da un 55enne, per cause anco...

A cura di Redazione Redazione
16 giugno 2019 20:33
INCIDENTE AUTONOMO SULLA SS121, AUTO CONTRO GUARD RAIL -
Cronaca
Condividi

Incidente stradale autonomo intorno alle ore 14, sulla ss121 tra lo svincolo di Motta Sant’Anastasia e lo svincolo Misterbianco in direzione Catania.

Una Fiat Panda guidata da un 55enne, per cause ancora in fase di accertamento, è andato a sbattere contro le protezioni guard rail.

Per il conducente solo tanto spavento

Sul posto i Carabinieri di Paternò per i rilievi e l’azienda Sos strade per la pulizia del manto stradale.

Traffico rallentato in direzione Catania.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047