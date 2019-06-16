INCIDENTE AUTONOMO SULLA SS121, AUTO CONTRO GUARD RAIL
Incidente stradale autonomo intorno alle ore 14, sulla ss121 tra lo svincolo di Motta Sant'Anastasia e lo svincolo Misterbianco in direzione Catania.Una Fiat Panda guidata da un 55enne, per cause anco...
A cura di Redazione
16 giugno 2019 20:33
Incidente stradale autonomo intorno alle ore 14, sulla ss121 tra lo svincolo di Motta Sant’Anastasia e lo svincolo Misterbianco in direzione Catania.
Una Fiat Panda guidata da un 55enne, per cause ancora in fase di accertamento, è andato a sbattere contro le protezioni guard rail.
Per il conducente solo tanto spavento
Sul posto i Carabinieri di Paternò per i rilievi e l’azienda Sos strade per la pulizia del manto stradale.
Traffico rallentato in direzione Catania.
