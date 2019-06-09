INCIDENTE AUTONOMO SULLA SS284

FLASHUn incidente autonomo, si è verificato intorno le 14.15 sulla SS284 svincolo Scalilli in direzione Adrano.Un autovetura, per cause in via d'accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è...

A cura di Redazione 09 giugno 2019 15:06

Condividi