INCIDENTE AUTONOMO SULLA SS284
A cura di Redazione
09 giugno 2019 15:06
FLASH
Un incidente autonomo, si è verificato intorno le 14.15 sulla SS284 svincolo Scalilli in direzione Adrano.
Un autovetura, per cause in via d'accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è andata a sbattere contro un muro della carreggiata.
Soccorsa dagli uomini del 118 è stata trasportata all’ospedale per i controlli.
Sul posto i carabinieri e l'azienda Sos strade
. IN AGGIORNAMENTO