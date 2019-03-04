INCIDENTE AUTOSTRADA A18 - PESANTE IL BILANCIO 1 MORTO E 4 FERITI
Pesantissimo il bilancio dell'incidente che è accaduto attorno alle 12, sull'autostrada A18 tra lo svincolo Giarre ed Acireale in direzione Catania, un morto e 4 feriti.I feriti due bambini che sono s...
Pesantissimo il bilancio dell'incidente che è accaduto attorno alle 12, sull'autostrada A18 tra lo svincolo Giarre ed Acireale in direzione Catania, un morto e 4 feriti.
I feriti due bambini che sono stati condotti in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, e altre due persone.
Sul posto sono intervenute ambulanze, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco, le condizioni dei feriti sono apparse subito molto serie tanto da richiedere l’invio dell’elisoccorso, atterrato sulla carreggiata opposta.
Si segnalano ancora lunghissime code.
***FLASH***
Incidente stradale pochi minuti fa sull'autostrada a18 tra lo svincolo Giarre ed Acireale in direzione Catania.
Secondo le primissime informazioni, ci sono coinvolte più autovetture.
Sul posto presenti i soccorsi, atterrato da pochi minuti pure l'elisoccorso.
Si segnalano lunghissime file.