INCIDENTE AUTOSTRADA A19, DUE MORTI E TRE FERITI

13 agosto 2018 10:52
Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un incidente stradale che intorno alle 7 ha coinvolto tre vetture nel tratto dell'autostrada A19 Catania-Palermo tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova, nel territorio di Centuripe (Enna). L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per poter consentire l'atterraggio dell'elicottero del 118. Successivamente la corsia in direzione Palermo è stata riaperta.

