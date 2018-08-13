INCIDENTE AUTOSTRADA A19, DUE MORTI E TRE FERITI

Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un incidente stradale che intorno alle 7 ha coinvolto tre vetture nel tratto dell'autostrada A19 Catania-Palermo tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova, nel territorio di Centuripe (Enna). L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per poter consentire l'atterraggio dell'elicottero del 118. Successivamente la corsia in direzione Palermo è stata riaperta.