INCIDENTE AUTOSTRADA A19, MORTI DUE 23 ENNI - I NOMI

Le vittime sono i Emanuele Bellia e Roberta Cucchiara, entrambi 23enni e di Catania. I feriti sono la sorella di Bellia, Sofia, 22 anni, un coetaneo, Giacomo Olea e Marco Tumminelli, il più grave. Quest'ultimo, che viaggiava su una Fiat Doblò, ha investito l'auto dei quattro ragazzi, una Peugeot 306, parcheggiata sulla corsia d'emergenza per un guasto, al Km 166 della A19.

I giovani stavano andando al mare, quando l'auto si è fermata. Emanuele e Roberta sono scesi dalla Peugeot e sono stati falciati dall'auto che sopraggiungeva; i due ragazzi feriti erano rimasti in macchina. I feriti sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania e al Civico di Palermo.

