INCIDENTE BIVIO RAGALNA, 2 FERITI - FOTO
Un incidente è avvenuto poco fa sulla Ss 284,nei pressi dello svincolo di Ragalna.Non sono ancora chiare le cause e la dinamica dello scontro in via di accertamento da parte delle autorità competenti....
A cura di Redazione
26 marzo 2018 20:15
Un incidente è avvenuto poco fa sulla Ss 284,nei pressi dello svincolo di Ragalna.
Non sono ancora chiare le cause e la dinamica dello scontro in via di accertamento da parte delle autorità competenti.
Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e carabinieri.
Due i feriti, di cui uno portato al Cannizaro di Catania
IN AGGIORNAMENTO
INCIDENTE BIVIO RAGALNA, 2 FERITI - FOTO
INCIDENTE BIVIO RAGALNA, 2 FERITI - FOTO
INCIDENTE BIVIO RAGALNA, 2 FERITI - FOTO
INCIDENTE BIVIO RAGALNA, 2 FERITI - FOTO