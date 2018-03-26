INCIDENTE BIVIO RAGALNA, 2 FERITI - FOTO

Un incidente è avvenuto poco fa sulla Ss 284,nei pressi dello svincolo di Ragalna.Non sono ancora chiare le cause e la dinamica dello scontro in via di accertamento da parte delle autorità competenti....

A cura di Redazione 26 marzo 2018 20:15

