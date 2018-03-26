INCIDENTE BIVIO RAGALNA

Un incidente è avvenuto poco fa sulla Ss 284,nei pressi dello svincolo di Ragalna. Non sono ancora chiare le cause e la dinamica dello scontro in via di accertamento da parte delle autorità competenti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Municipale di Paternò che hanno regolato il traffico andato in tilt in entrambe le direzioni di marcia

Non ci sono ancora notizie precise sulle condizioni dei feriti .

IN AGGIORNAMENTO

INCIDENTE BIVIO RAGALNA - FOTO

