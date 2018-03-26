INCIDENTE BIVIO RAGALNA - FOTO
A cura di Redazione
26 marzo 2018 17:32
Un incidente è avvenuto poco fa sulla Ss 284,nei pressi dello svincolo di Ragalna. Non sono ancora chiare le cause e la dinamica dello scontro in via di accertamento da parte delle autorità competenti.
Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118
Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Municipale di Paternò che hanno regolato il traffico andato in tilt in entrambe le direzioni di marcia
Non ci sono ancora notizie precise sulle condizioni dei feriti .
IN AGGIORNAMENTO
