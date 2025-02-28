INCIDENTE, CHIUSA TEMPORANEAMENTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, LA STRADA STATALE 514 “DI CHIARAMONTE” A LICODIA EUBEA

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 514 di Chiaramonte, nel territorio di Licodia Eubea, in provincia di Catania. Il sinistro ha coinvolto due mezzi e ha reso necessaria la c...

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 514 di Chiaramonte, nel territorio di Licodia Eubea, in provincia di Catania. Il sinistro ha coinvolto due mezzi e ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto interessato in entrambe le direzioni.

L’incidente è avvenuto precisamente al chilometro 27,400 della SS 514. Al momento, le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas per gestire la situazione e avviare le operazioni di ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Al momento non si hanno informazioni su eventuali feriti. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per percorsi alternativi fino alla riapertura della strada.