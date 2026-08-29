Incidente con lo scooter, l’atteggiamento insospettisce i Carabinieri: arrestato 25enne, oltre 1 kg di droga tra scooter e casa

L'incidente ha fatto scattare i controlli: arrestato un 25enne per detenzione ai fini di spaccio.

Un incidente stradale, i successivi controlli dei Carabinieri e un atteggiamento che ha subito insospettito i militari. È iniziato così l'intervento della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania, intervenuta nella tarda serata a San Gregorio di Catania per i rilievi di un sinistro che ha visto coinvolto, in modo autonomo, un giovane alla guida di un motociclo.

Durante le verifiche, il forte stato di agitazione del conducente, un 25enne del posto, e un intenso odore di sostanze stupefacenti hanno spinto gli operanti ad approfondire le ispezioni.

La successiva perquisizione del veicolo ha confermato i sospetti: occultate all'interno dello scooter, i Carabinieri hanno infatti scovato diverse confezioni di marijuana e hashish, oltre a varie dosi di cocaina già pronte e confezionate per lo spaccio.

Naturalmente la perquisizione si è poi spostata anche nell'abitazione del giovane, dove i militari hanno rinvenuto oltre 1 Kg di droga di vario genere suddivisa in vari involucri, insieme a un bilancino di precisione e a materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 25enne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.