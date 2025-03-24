INCIDENTE FATALE AD AGIRA SULLA CATANIA-PALERMO: MUORE 35ENNE, LASCIA IL MARITO E IL FIGLIO PICCOLO

La comunità di Agira è sotto shock dopo la tragica morte di Paola Marchese, una giovane donna di 35 anni, vittima di un grave incidente stradale avvenuto oggi sull'autostrada A19, nel tratto compreso...

La comunità di Agira è sotto shock dopo la tragica morte di Paola Marchese, una giovane donna di 35 anni, vittima di un grave incidente stradale avvenuto oggi sull'autostrada A19, nel tratto compreso tra Agira e Catenanuova. Paola stava viaggiando in auto con il marito al momento dell'impatto fatale, che ha segnato la sua morte nonostante i tempestivi soccorsi.

L'incidente è avvenuto intorno al chilometro 142,200, quando un tamponamento tra il veicolo su cui viaggiava la donna e un altro mezzo ha causato una violenza collisione. I soccorsi sono arrivati immediatamente sul posto, con i medici del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimare la vittima. Purtroppo, a causa della violenza dell'impatto, non c'è stato nulla da fare. Paola avrebbe compiuto 36 anni la prossima settimana, ma la tragedia l'ha strappata troppo presto ai suoi cari.

La giovane madre lascia il marito e un figlio di soli 7 anni.

La notizia ha sconvolto la piccola comunità di Agira, che si è stretta intorno alla famiglia colpita da questo dramma improvviso e doloroso

I messaggi di cordoglio si sono moltiplicati sui social, con amici, familiari e cittadini di Agira che hanno espresso la loro tristezza per la prematura perdita.

La sindaca di Agira, Maria Greco, ha scritto un commovente messaggio di vicinanza: "Cara Paola, te ne sei andata troppo presto lasciando la tua famiglia e tutti noi nello sconforto. Tutta Agira si unisce al dolore delle famiglie Marchese-Caramela."

Don Giuseppe, parroco dell'Unità Pastorale “Zona Centro di Agira,” ha voluto condividere un pensiero di solidarietà: "Siamo vicini al dolore delle famiglie coinvolte nel tragico incidente di stamattina. Pregheremo per loro e per la vittima, Paola, stasera durante la messa delle 18.30 all’annunziata e durante la via Crucis. Uniamoci tutti in preghiera per dare consolazione a chi sta soffrendo."

La tragedia ha lasciato un vuoto incolmabile e un'intera comunità si unisce nel ricordo di Paola Marchese, una giovane donna che, purtroppo, non ha avuto il tempo di vedere il futuro che le sarebbe spettato.