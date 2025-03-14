INCIDENTE IERI NEI PRESSI DI “CURRONE”: VIOLENTO IMPATTO TRA DUE AUTO, DUE FERITI

Paternò – Nel tardo pomeriggio di ieri , 13 marzo 2025, intorno alle ore 18, si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Provinciale 4/II, che collega Santa Maria di Licodia con Belpasso, ne...

Paternò – Nel tardo pomeriggio di ieri , 13 marzo 2025, intorno alle ore 18, si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Provinciale 4/II, che collega Santa Maria di Licodia con Belpasso, nei pressi della località "Currone".

Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli enti competenti, si è verificato un violento scontro tra due auto. L’impatto è stato particolarmente forte, tanto da provocare l’esplosione degli airbag all’interno degli abitacoli. Uno dei due veicoli è finito contro il guardrail.

Il bilancio dell’incidente è di due persone ferite, che, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono state trasportate in ospedale per accertamenti e ulteriori trattamenti. Al momento, non si conosce ancora la prognosi sulle loro condizioni.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Presenti anche le autorità competenti, impegnate nei rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico lungo il tratto interessato, con disagi per gli automobilisti in transito.