INCIDENTE IERI SERA A SCHETTINO: FERITI QUATTRO CALCIATORI DEL PATERNÒ CALCIO, PROGNOSI FINO A 30 GIORNI

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la SP 137i, in località Contrada Schettino. Il conducente di una Citroën, con a bordo altre tre persone, ha perso il controllo del veicolo n...

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la SP 137i, in località Contrada Schettino. Il conducente di una Citroën, con a bordo altre tre persone, ha perso il controllo del veicolo nei pressi di una curva, schiantandosi contro il muretto che delimita la carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi nell’incidente.

A bordo dell’auto viaggiavano quattro giovani calciatori del Paternò Calcio, che sono rimasti feriti nell’impatto. I sanitari del 118, intervenuti prontamente sul posto, hanno prestato le prime cure ai ragazzi, successivamente trasportati all’ospedale S. Salvatore di Paternò.

Fortunatamente, nessuno dei feriti ha riportato lesioni gravi: tutti sono stati dimessi in nottata con prognosi comprese tra i 10 e i 30 giorni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli enti competenti, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha provocato grande apprensione tra i familiari dei giovani calciatori, i compagni di squadra e i dirigenti del Paternò Calcio, che si sono precipitati sul posto. . Lo spavento è stato enorme, ma il rapido intervento dei soccorsi e le buone notizie sulle condizioni dei ragazzi hanno evitato conseguenze più drammatiche.

La comunità sportiva e locale si stringe attorno ai giovani, augurando loro una pronta guarigione e un rapido ritorno in campo.