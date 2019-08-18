INCIDENTE IERI SERA SULLA A19 COINVOLTI PATERNESI.
Grave incidente ieri sera intorno le ore 19 sulla autostrada A 19 tra lo svincolo di Caltanissetta e lo svincolo di Enna in direzione Catania.Per cause in via di accertamento si sono scontrati un Audi...
Grave incidente ieri sera intorno le ore 19 sulla autostrada A 19 tra lo svincolo di Caltanissetta e lo svincolo di Enna in direzione Catania.
Per cause in via di accertamento si sono scontrati un Audi 5 ed una Citroen Cactus nella quale viaggiavano 4 ragazzi dei quali tre paternesi .
La Citroen a causa del forte impatto ha sbattuto violentemente contro il guardrail.
Sul posto tre ambulanze che hanno soccorso immediatamente il conducente dell Audi e tre ragazzi occupanti della Citroen trasferiti in ospedale.
Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.
Sul posto intervenuta la polizia stradale per i rilievi.
Il traffico ha stabilito gravi rallentamenti.